Yeni Zelanda işgalci İsrail'e İran ile "gerilimi tırmandırmama" çağrısı yaptı
Yeni Zelanda, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını hedef alan İsrail saldırısına füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık vermesinin ardından İsrail'e İran ile gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, konuya ilişkin Radio New Zealand'a (RNZ) açıklama yaptı.
Peters, İsrail'i İran ile gerilimi tırmandırmamaya çağırdıklarını ve bu "duygularını" İsrail'in Wellington Büyükelçisine ilettiklerini söyledi.
Bakan Peters, "Şimdi gerilimi tırmandırma zamanı değil, sükunet zamanı ve burada kimsenin kazanamayacağını, her şeyin daha da kötüye gideceğini fark etme zamanı." diye konuştu.
İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısını kınayan Peters, İsrail'in saldırısının yasa dışı olduğunu vurguladı. Peters, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını da kınadı.
Peters, hükümetin Gazze'de ateşkes sağlanması için baskı yapmaya devam ettiğini belirterek, "Gazze'deki insanlık dışı durum ve felaket öncelikli olarak ele alınmalıdır." ifadesini kullandı.
İRAN İLE TERÖR DEVLETİ İSRAİL GERİLİMİ
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
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