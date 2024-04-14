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Nijerya'da Boko Haram'ın kaçırdığı kız öğrencilerden 82'si 10 yıldır esaret atında

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Nijerya’da Boko Haram’ın kaçırdığı kız öğrencilerden 82’si 10 yıldır esaret atında

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 2014'te kaçırdığı 276 kız öğrenciden 82'si 10 yıldır esir tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Uluslararası Af Örgütü, hükümetin bu öğrencilerin güvenli şekilde salıverilmesi için çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.

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