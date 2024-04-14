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İsrailli aşırı sağcı bakandan İran’a karşı "ezici saldırı" çağrısı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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İsrailli aşırı sağcı bakandan İran’a karşı ezici saldırı çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın dün gece ülkesine yönelik hava saldırısının ardından "ezici saldırı" çağrısı yaptı.

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