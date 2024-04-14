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Avustralya'da 6 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırganın kimliği belirlendi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Avustralya’da 6 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırganın kimliği belirlendi

Avustralya'nın Sidney kentindeki alışveriş merkezinde 6 kişiyi bıçaklayarak öldüren ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın Joel Cauchi isimli bir adam olduğu belirlendi. Saldırganın terörle biri ilişkisi olmadığı ve ruh sağlığının bozuk olduğu kaydedildi.

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