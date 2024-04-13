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İran-İsrail hattında sinirler geriliyor! Gemiye el konuldu! Peş peşe flaş açıklamalar

Giriş Tarihi: 13.04.2024
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İran-İsrail hattında sinirler geriliyor! Gemiye el konuldu! Peş peşe flaş açıklamalar

Son dakika haberi...İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine el koyduğunu duyurdu.

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