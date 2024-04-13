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Pakistan'da yıldırım düştü! Çok sayıda ölü var

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Pakistan’da yıldırım düştü! Çok sayıda ölü var

Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

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