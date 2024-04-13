Orta Doğu’da gerilim artarken Rusya’dan füze hamlesi! Kıtalararası balistik füze denendi

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Stratejik Füze Kuvvetleri muharebe birimi, Astrahan Bölgesi'ndeki 4. Devlet Merkez Servislerarası Füze Test Sahası Kapustin Yar'dan, mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesini başarıyla fırlattı. Bu fırlatma kıtalararası balistik füze denemesinin gelecek vaat eden füze sistemlerinin devlet testinin bir parçası olarak gerçekleştirildi" denildi.