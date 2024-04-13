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Orta Doğu'da gerilim artarken Rusya'dan füze hamlesi! Kıtalararası balistik füze denendi

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Orta Doğu’da gerilim artarken Rusya’dan füze hamlesi! Kıtalararası balistik füze denendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kapustin Yar Test Sahasında mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı.

Orta Doğu'da gerilim artarken, Rusya balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Stratejik Füze Kuvvetleri muharebe birimi, Astrahan Bölgesi'ndeki 4. Devlet Merkez Servislerarası Füze Test Sahası Kapustin Yar'dan, mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesini başarıyla fırlattı. Bu fırlatma kıtalararası balistik füze denemesinin gelecek vaat eden füze sistemlerinin devlet testinin bir parçası olarak gerçekleştirildi" denildi.

Açıklamada, Rus füzelerinin güvenliğinin tekrar doğrulandığı da vurgulandı.

Öte yandan balistik füzenin fırlatılmasından sonra sahanın bulunduğu bölgeye yakın noktalarda yaşayan bölge halkı o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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