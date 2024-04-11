ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek
Katil İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırılarına devam ediyor. Siyonist İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna 1 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından bölgede yeni bir kriz baş gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden, İran ve vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail’e desteklerinin tam olduğunu belirterek, “İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ABD'nin başkenti Washington D.C'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüşmede Gazze'deki insani kriz ile ateşkes ve rehine takası konuları dahil Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını söyleyen Biden, İran'ın İsrail'e yönelik önemli bir saldırı başlatma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Ülkesinin İsrail'e yönelik savunma desteğini yineleyen Biden, "Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran ve vekillerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır. Tekrar söylememe izin verin. İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.
"JAPONYA ABD ORTAKLIĞI KÜRESEL İTTİFAKA DÖNÜŞTÜ"
Japonya ve ABD arasındaki ortaklığın son 3 yılda gerçek anlamda küresel bir ortaklığa dönüştüğünü söyleyen Biden, bunda Kishida'nın liderliğinin payının büyük olduğunu ifade etti. Savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Biden, "Japonya, ABD ve Avustralya'nın ilk kez hava, füze ve savunma unsurlarından oluşan bir ağ oluşturacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ayrıca Japonya ve Birleşik Krallık ile üçlü bir askeri tatbikat gerçekleştirmeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMCIYIZ"
Ekonomik alandaki ilişkilerin de hiç bu kadar güçlü olmadığına dikkat çeken Biden, "Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük yabancı yatırımcıdır. Biz de Amerika Birleşik Devletleri olarak Japonya'daki en büyük yabancı yatırımcıyız. Yaklaşık 1 milyon kişi Amerikalı Birleşik Devletleri'ndeki Japon şirketlerinde çalışıyor" dedi.
Biden, güçlü ekonomik ilişkilere örnek olarak, Toyota'nın Kuzey Carolina'da binlerce kişiye istihdam sağlayacak devasa bir batarya üretim tesisi için 8 milyar dolarlık yatırım yapma planını gösterdi.
ÇİN İLE DİYALOĞU SÜRDÜRME KARARI
Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, iki ülke ilişkilerinin savunma başta olmak üzere her alanda geliştiğini belirterek, "Japonya'nın Ulusal Güvenlik Stratejisi temelinde savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade ettim ve Başkan Biden bu çabalara güçlü destek verdiğini yineledi" dedi.
Japonya - ABD ittifakının caydırıcılık ve mukabele yetenekleri ile güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Kishida, "Nerede olursa olsun statükoyu güç veya baskı yoluyla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bu tür eylemlere karşı müttefiklerimiz ve benzer düşünen uluslarla işbirliği içinde karşılık vermeye devam edeceğimizi yineledik" ifadelerini kullandı.
Çin eksenli zorluklara karşı yakın koordinasyonu sürdüreceklerini kaydeden Kishida, "Çin ile diyaloğumuzu sürdürmenin ve ortak zorluklar karşısında Çin ile işbirliği yapmanın önemini teyit ettik" şeklinde konuştu.
"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini de ele aldıklarını vurgulayan Kishida, meselenin barışçıl yollardan çözümünü teşvik etme konusundaki tutumlarında değişiklik olmadığının altını çizdi.
Kuzey Kore tehdidi ve Rusya'nın Ukrayna işgali gibi konuların çözümü için ABD ve diğer paydaş ülkelerle çalışacaklarını ifade eden Kishida "Özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonu çerçevesinde ABD ile işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.
Kishida, Gazze'deki insani krizin sona ermesi ve sürdürülebilir bir ateşkesin gerçekleştirilmesi için diplomatik çabaları sürdüklerini belirterek, "Durumun iyileştirilmesi, iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi ve bölgenin istikrara kavuşturulması için yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldık" dedi.
BLİNKEN'DAN "İRAN TEHDİDİNE KARŞI" İSRAİL'E TAM DESTEK
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi.
Blinken, telefonda görüştüğü Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki diğer konuları değerlendirdi.
Antony Blinken, Gallant'a "İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında" İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.
Devam eden Gazze krizini ve esir anlaşmasını görüşen ikili, İsrail'in son günlerde Gazze'ye daha fazla girişine izin verdiği belirtilen insani yardımlar konusunu da ele aldı.
Gazze'ye daha fazla yardım girmesi gerektiğini kaydeden Blinken, İsrail yönetimine yardımların girişini hızlandırması çağrısında bulundu. Blinken, World Central Kitchen (WCK) saldırısı benzeri olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı.
Blinken ayrıca İsrail'den, insani yardımlar ve sivil kayıpları azaltma konusundaki taahhütlerini hayata geçirmesini beklediklerini dile getirdi.
İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.
ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.
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