ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek

Japonya - ABD ittifakının caydırıcılık ve mukabele yetenekleri ile güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Kishida, "Nerede olursa olsun statükoyu güç veya baskı yoluyla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bu tür eylemlere karşı müttefiklerimiz ve benzer düşünen uluslarla işbirliği içinde karşılık vermeye devam edeceğimizi yineledik" ifadelerini kullandı.

Çin eksenli zorluklara karşı yakın koordinasyonu sürdüreceklerini kaydeden Kishida, "Çin ile diyaloğumuzu sürdürmenin ve ortak zorluklar karşısında Çin ile işbirliği yapmanın önemini teyit ettik" şeklinde konuştu.