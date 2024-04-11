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Lübnan'ı karıştıran olay! ABD'nin yaptırım listedindeki kişi ölü bulundu! Saldırı Mossad'ın işi mi?

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Lübnan’ı karıştıran olay! ABD’nin yaptırım listedindeki kişi ölü bulundu! Saldırı Mossad’ın işi mi?

ABD Hazine Bakanlığının, İran adına Hizbullah ve Hamas'a para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle daha önce yaptırım listesine aldığı bir Lübnan vatandaşının, kaçırılmasından birkaç gün sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ölü bulunduğu bildirildi.

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