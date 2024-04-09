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Katil Netanyahu'dan Refah'a saldırı tehdidi! İsrail kana doymuyor

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Katil Netanyahu’dan Refah’a saldırı tehdidi! İsrail kana doymuyor

İşgalci İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ederken; Katil Netanyahu yaklaşık 1,5 milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah'a düzenlemeyi planladıkları saldırıya "dünyada hiçbir gücün" engel olamayacağını söyledi.

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