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Katil İsrail’in İran planı ortaya çıktı! İngiliz basını duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Katil İsrail’in İran planı ortaya çıktı! İngiliz basını duyurdu

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak soykırım gerçekleştirilen İsrail kana doymazken, Orta Doğu'da gerilim her geçen gün artıyor. 1 Nisan'da İsrail'in Şam'da bulunan İran büyükelçiliğini vurmasının ardından İran'ın atağı için geri sayım başlamıştı. İran misilleme sonrası Gazze için ateşkes şartı koşarken İsrail'in yeni planını İngiltere merkezli Elaph News duyurdu.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna 1 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi, Hüseyin Aminullah dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti.

"İSRAİL NÜKLEER TESİSLER İÇİN HAZIRLANIYOR"

İran'ın karşı atağından korkan İsrail'in saldırılara karşı hazırlıklarını sürdürdükleri belirtilirken İran'dan gelen yanıt tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

İran'ın Umman aracılığıyla ABD'ye ilettiği teklifte, "İran, eğer ABD Gazze'de ateşkesi güvenceye alırsa Şam saldırısına yanıt vermemeyi teklif etti" ifadelerinin yer aldığı, İsrail medyası tarafından duyurulmuştu.

İki ülke arasında her an yeni bir saldırının gerçekleşmesi beklenirken İngiliz basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngilitere merkezli Elaph News, yetkililere dayandırdığı haberinde İran'ın İsrail'e doğrudan saldırması durumunda, İsrail'in İran'daki kritik hedefleri vurarak misilleme yapacağını iddia etti.

Haber, adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılırken İsrail'in son günlerde İran'ın nükleer tesislerini ve kritik altyapısını hedef alacak saldırılar için hava tatbikatları düzenlediği de iddia edildi.

"SALDIRI DOĞRUDAN OLMAYACAK"

Çarpıcı iddia sonrası ABD medyası da çeşitli saldırı senaryoları öne sürdü. Buna göre CNN'e konuşan ABD istihbarat kaynakları, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırmasının pek olası olmadığını belirterek Tahran'ın bunun yerine vekil güçleri kullanabileceğini iddia etti.

CNN, İran'ın ABD veya İsrail'in başlatacağı herhangi bir saldırıya vereceği tepkiden endişe duyduğu için durumu ciddi şekilde tırmandırmak istemediğini belirterek İran'ın önümüzdeki günlerde vekil güçleri kullanarak İsrail'e füze saldırısı düzenleyebileceğini öne sürdü.

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