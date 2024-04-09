Katil İsrail’in İran planı ortaya çıktı! İngiliz basını duyurdu

"SALDIRI DOĞRUDAN OLMAYACAK"

Çarpıcı iddia sonrası ABD medyası da çeşitli saldırı senaryoları öne sürdü. Buna göre CNN'e konuşan ABD istihbarat kaynakları, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırmasının pek olası olmadığını belirterek Tahran'ın bunun yerine vekil güçleri kullanabileceğini iddia etti.