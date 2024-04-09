İnsanlık dışı zulümde siyonist abluka! Ocak ayından bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda ulaştırılamıyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı zulmü bitmek bilmiyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), işgalci İsrail'in engellemesi nedeniyle ocak ayından bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaştıramadığını açıkladı.
Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan UNRWA gıda konvoylarının tümünün sene başından bu yana İsrail'in engellemesi nedeniyle bölgeye giremediğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca İsrail'in onay vermemesi nedeniyle şubat ve mart aylarında gıda yardım konvoylarının yüzde 40'ının Gazze'ye giremediği bildirildi.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL TARAFINDAN BİNLERCE TESİS VURULDU
Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca işgalci İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
ABD'NİN YER ALDIĞI 10 ÜLKE BAĞIŞLARINI DONDURDU
Aralarında ABD'nin de yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.
İşgalci İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.
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