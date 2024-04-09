İnsanlık dışı zulümde siyonist abluka! Ocak ayından bu yana Gazze’nin kuzeyine gıda ulaştırılamıyor

Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan UNRWA gıda konvoylarının tümünün sene başından bu yana İsrail'in engellemesi nedeniyle bölgeye giremediğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca İsrail'in onay vermemesi nedeniyle şubat ve mart aylarında gıda yardım konvoylarının yüzde 40'ının Gazze'ye giremediği bildirildi.