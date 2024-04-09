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İrlanda'nın en genç başbakanı Simon Harris oldu!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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İrlanda’nın en genç başbakanı Simon Harris oldu!

İrlanda parlamentosun yapılan oylama ile ülkenin eski Başbakanı Leo Varadkar’dan boşalan koltuğa 37 yaşındaki Simon Harris seçildi. Harris, ülkenin en genç başbakanı unvanını aldı.

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