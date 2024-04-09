Rusya duyurdu: Ukrayna ordusunun saldırısında 2 kişi öldü

Saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını kaydeden Bogomaz, yaralılara tıbbi desteğin sağlandığını aktardı.

Bogomaz, saldırı sonucu bir evde yangın çıktığını, olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.