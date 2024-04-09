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Geçen ay dünyada "en sıcak mart" oldu!

Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Geçen ay dünyada en sıcak mart oldu!

Avrupa Birliğinin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu duyuruldu.

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