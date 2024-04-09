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Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 426 mahkum affedildi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Özbekistan’da Ramazan Bayramı dolayısıyla 426 mahkum affedildi

Son dakika haberine göre Özbekistan'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 426 mahkum affedildi.

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