İslam düşmanlığı yine hortladı! Kanada’da camiye kalleş saldırı: Bıçak ve baltalarla...

BIÇAK VE BALTALARLA TAHRİP ETTİLER

Kanada medyasındaki haberlere göre, salı günü meydana gelen olayda iki saldırgan Winnipeg kentindeki camiyi hedef aldı. Saldırganların, ibadethanenin kapısını ellerindeki balta ve bıçaklarla tahrip ettiği ve zorla içeri girmeye çalıştığı belirtildi.

CTV News'e konuşan cami görevlisi Shaqir Shaikh, sabah 4.00 civarında birinin elinde balta, diğerinin ise bıçak bulunan iki kişinin camiye zorla girmeye çalıştığını söyledi.

Hemen acil yardım hattı 911'i aradığını belirten Shaikh, polisin olay yerine ulaşmasından önce saldırganların kaçtığını aktardı.



"CAMİ CEMAATİ GERÇEKTEN ÜZGÜN"

Müslüman toplumunun saldırıdan endişe duyduğunu dile getiren cami yetkilisi Adnan Sıddıki de "Cami cemaati gerçekten üzgün. Saldırının amacının ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.



"WİNNİPEG POLİSİNİ SORUŞTURMA YÜRÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Direktörü Stephen Brown ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu noktada Winnipeg polisini, bu saldırı hakkında potansiyel olarak nefret odaklı olup olmadığı da dahil olmak üzere, kapsamlı bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRMA KARARI

Cami yönetimi, ramazan ayı dolayısıyla Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği camide güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.