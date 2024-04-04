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İslam düşmanlığı yine hortladı! Kanada'da camiye kalleş saldırı: Bıçak ve baltalarla...

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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İslam düşmanlığı yine hortladı! Kanada’da camiye kalleş saldırı: Bıçak ve baltalarla...

Son zamanlarda yurt dışında İslamiyet'in değerlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Müslümanlara yönelik çirkin saldırının yeni adresi ise Kanada oldu. İki kişi, Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Abu Bakr Al-Siddique Toplum Merkezi isimli camiye kalleşçe saldırı düzenlendi. Saldırganlar, bıçak ve baltalarla caminin kapısını tahrip ederek camiye zorla içeriye girmeye çalıştı. Müslüman toplumunun saldırıdan endişe duyduğunu dile getiren cami yetkilisi Adnan Sıddıki de "Cami cemaati gerçekten üzgün. Saldırının amacının ne olduğunu bilmiyoruz." dedi. İşte detaylar...

İslam düşmanlığı bir kez daha hortladı.

İKİ KİŞİ TARAFINDAN CAMİYE KALLEŞ SALDIRI
Son olarak Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Abu Bakr Al-Siddique Toplum Merkezi isimli camiye, kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

BIÇAK VE BALTALARLA TAHRİP ETTİLER
Kanada medyasındaki haberlere göre, salı günü meydana gelen olayda iki saldırgan Winnipeg kentindeki camiyi hedef aldı. Saldırganların, ibadethanenin kapısını ellerindeki balta ve bıçaklarla tahrip ettiği ve zorla içeri girmeye çalıştığı belirtildi.

CTV News'e konuşan cami görevlisi Shaqir Shaikh, sabah 4.00 civarında birinin elinde balta, diğerinin ise bıçak bulunan iki kişinin camiye zorla girmeye çalıştığını söyledi.

Hemen acil yardım hattı 911'i aradığını belirten Shaikh, polisin olay yerine ulaşmasından önce saldırganların kaçtığını aktardı.


"CAMİ CEMAATİ GERÇEKTEN ÜZGÜN"
Müslüman toplumunun saldırıdan endişe duyduğunu dile getiren cami yetkilisi Adnan Sıddıki de "Cami cemaati gerçekten üzgün. Saldırının amacının ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

"WİNNİPEG POLİSİNİ SORUŞTURMA YÜRÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"
Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Direktörü Stephen Brown ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu noktada Winnipeg polisini, bu saldırı hakkında potansiyel olarak nefret odaklı olup olmadığı da dahil olmak üzere, kapsamlı bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRMA KARARI
Cami yönetimi, ramazan ayı dolayısıyla Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği camide güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

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