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Netanyahu'dan İran'a tehdit: "Bize zarar verenlere ya da zarar vermeyi planlayanlara biz de zarar vereceğiz”

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Netanyahu’dan İran’a tehdit: Bize zarar verenlere ya da zarar vermeyi planlayanlara biz de zarar vereceğiz”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı konuşmada, İran’ı tehdit ederek, “Bize zarar verenlere ya da zarar vermeyi planlayanlara biz de zarar vereceğiz” dedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde (01.04.2024) İran Devrim Muhafızları Ordusu, Şam’daki diplomatik misyonuna "İsrail'in düzenlediği" saldırıda 2 generalin de aralarında olduğu 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası güvenlik kabinesi toplantısında açıklamalarda bulundu.


İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerine değinen Netanyahu, "İran yıllardır doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bize karşı hareket ediyor. Bu nedenle İsrail de İran'a ve vekillerine karşı hem savunma hem de saldırı amaçlı hareket ediyor.



Kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve basit bir ilkeye göre hareket edeceğiz: bize zarar verenlere ya da zarar vermeyi planlayanlara biz de zarar vereceğiz" dedi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde (01.04.2024) Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırıda Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin ise Hüseyin Emanullahi, Mehdi Celaleti, Muhsin Sadakat, Ali Aga Babayi ve Ali Salihi Ruzbehani olduğu açıklandı.

İran basını, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin de aralarında olduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını açıklamıştı.

Ekberi, İsrail'in saldırısına ülkesinin "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceğini ifade etmişti.

Suriye'de son aylarda defalarca İran'a ait hedeflere hava saldırıları düzenleyen İsrail ise şu ana kadar saldırıyı üstlenmedi.

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