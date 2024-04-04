Netanyahu'dan İran'a tehdit: "Bize zarar verenlere ya da zarar vermeyi planlayanlara biz de zarar vereceğiz”



İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerine değinen Netanyahu, "İran yıllardır doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bize karşı hareket ediyor. Bu nedenle İsrail de İran'a ve vekillerine karşı hem savunma hem de saldırı amaçlı hareket ediyor.