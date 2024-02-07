İsveç kararı onayladı! Kur'an-ı Kerim’e çirkin saldırılarda bulunmuştu: Momika sınır dışı ediliyor
İsveç’te Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılarıyla tanınan Iraklı Salwan Momika'nın sınır dışı edilme kararı Göç Mahkemesi tarafından onayladı.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemlerle bilinen Irak asıllı Salwan Momika, İsveç'ten sınır dışı edilecek.
Göç Mahkemesi, Momika'nın yaptığı itirazı reddederek, oturma izninin bitmesinin ardından sınır dışı edilmesini onadı.Göç Mahkemesi, Momika'nın oturma izni başvurusuyla ilgili yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden sınır dışı edilme kararının doğru olduğunu belirtti.
MOMİKA'NIN OTURMA İZNİNİN SÜRESİ 16 NİSAN'DA DOLACAK
Momika'nın oturma izninin süresi 16 Nisan'da dolduğunda İsveç'i terk etmesi gerekiyor ve İsveç'i terk etmemesi halinde 5 yıl süreyle İsveç'e girişi yasaklanacak. Söz konusu yasak Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın yanı sıra diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olacak.
Momika, 2018'de Irak'tan İsveç'e kaçmış ve 2021'de 3 yıllık oturma izni almıştı. Momika, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarıyla gündem olmuştu.
NE OLMUŞTU?
Başkent Stockholm'de Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.
Momika son olarak 21 Ekim'de Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.
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