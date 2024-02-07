İsveç kararı onayladı! Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırılarda bulunmuştu: Momika sınır dışı ediliyor

Göç Mahkemesi, Momika'nın yaptığı itirazı reddederek, oturma izninin bitmesinin ardından sınır dışı edilmesini onadı.Göç Mahkemesi, Momika'nın oturma izni başvurusuyla ilgili yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden sınır dışı edilme kararının doğru olduğunu belirtti.