ABD Başkanı Biden’dan katil Netanyahu’ya acil ateşkes çağrısı: Gazze’de gecikmeden anlaşmaya varın!

ABD YARDIMLARI SİVİLLERİ KORUMAYA YÖNELİK ADIMLARA BAĞLI OLACAK

Diğer yandan Biden, Netanyahu'ya, "ABD'nin Gazze bağlamında bundan sonraki İsrail yardımlarının sivilleri ve insani yardım görevlilerini korumaya dönük atacağı adımlara bağlı olacağını" iletti.

Biden ayrıca rehinelerin serbest kalması için İsrail'in bir an önce ateşkesle ilgili müzakereleri tamamlaması gerektiğini de dile getirdi.

Görüşmede ayrıca İran'la ilgili bölgesel tehditlerin de ele alındığı ve Biden'ın İsrail'e "her türlü tehdide karşı güçlü destek vermeye devam edeceğini" söylediği belirtildi.

ABD Başkanı Biden, WCK yardım kuruluşunda çalışan 7 yardım görevlisinin İsrail saldırısında Gazze'de öldürülmesini "büyük üzüntüyle" karşıladığını ifade etmiş ve İsrail'den kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma beklediklerini açıklamıştı.