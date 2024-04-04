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ABD Başkanı Biden'dan katil Netanyahu'ya acil ateşkes çağrısı: Gazze'de gecikmeden anlaşmaya varın!

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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ABD Başkanı Biden’dan katil Netanyahu’ya acil ateşkes çağrısı: Gazze’de gecikmeden anlaşmaya varın!

ABD Başkanı Biden, işgalci İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu'ya "Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu" ve "İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini" söyledi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, işgalci İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü ve Gazze'deki son saldırıları ele aldı.

"SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Biden, görüşmede, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesini gündeme getirerek, WCK ve bölgede görev yapan insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların ve Gazze'deki insani durumun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İşgalci İsrail'in sivil kayıplar, insani durum ve yardım görevlilerinin korunması konularında somut, spesifik ve ölçülebilir adımlar atmasını beklediklerini kaydeden Biden, Gazze'de insani durumun düzeltilebilmesi ve masum sivillerin korunması için "acil ateşkesin gerekli olduğunu" belirtti.

ABD YARDIMLARI SİVİLLERİ KORUMAYA YÖNELİK ADIMLARA BAĞLI OLACAK

Diğer yandan Biden, Netanyahu'ya, "ABD'nin Gazze bağlamında bundan sonraki İsrail yardımlarının sivilleri ve insani yardım görevlilerini korumaya dönük atacağı adımlara bağlı olacağını" iletti.

Biden ayrıca rehinelerin serbest kalması için İsrail'in bir an önce ateşkesle ilgili müzakereleri tamamlaması gerektiğini de dile getirdi.

Görüşmede ayrıca İran'la ilgili bölgesel tehditlerin de ele alındığı ve Biden'ın İsrail'e "her türlü tehdide karşı güçlü destek vermeye devam edeceğini" söylediği belirtildi.

ABD Başkanı Biden, WCK yardım kuruluşunda çalışan 7 yardım görevlisinin İsrail saldırısında Gazze'de öldürülmesini "büyük üzüntüyle" karşıladığını ifade etmiş ve İsrail'den kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma beklediklerini açıklamıştı.

WCK ÇALIŞANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ

İşgalci İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları yaşamını yitirmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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