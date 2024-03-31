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ABD'de uçak düştü: 2 kişi öldü

AA
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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ABD’de uçak düştü: 2 kişi öldü

Son dakika haberi... ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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