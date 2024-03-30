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Hollanda'da kırmızı alarm! Çok sayıda kişi rehin alındı

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Hollanda’da kırmızı alarm! Çok sayıda kişi rehin alındı

Son dakika haberi...Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Polisin, bölgedeki evleri tahliye ettiği açıklandı.

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