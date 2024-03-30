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Katil İsrail baskın sırasında bir çocuğu şehit etti

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Katil İsrail baskın sırasında bir çocuğu şehit etti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 1 çocuğu öldürdüğü, biri ağır 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi. İsrail güçleri ayrıca, 3 eve baskın düzenleyip eşyalarına zarar verirken, 2 kişiyi gözaltına aldı.

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