30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail 176 gündür katliam yapıyor! Gazze'de can kaybı 32 bin 705'e yükseldi

Katil İsrail 176 gündür katliam yapıyor! Gazze'de can kaybı 32 bin 705'e yükseldi

Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 30.03.2024
ABONE OL
Katil İsrail 176 gündür katliam yapıyor! Gazze’de can kaybı 32 bin 705’e yükseldi

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 705'e çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA