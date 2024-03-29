Yunanistan’ın güneyinde çifte deprem! Büyüklükleri belli oldu | A Haber muhabiri canlı yayında detayları aktardı

5.6 ve 5.7 şiddetinde deprem Atina'da da hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir zarar olduğuna dair bir bilgi yok. Büyük bir korku sardı herkesi. Şu anda artçı deprem olur mu korkusu söz konusu. Hissedilişi yaklaşık 10-12 saniye sürdü. Depremler oldukça şiddetliydi." ifadelerini kullandı.

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