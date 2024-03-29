Yunanistan'ın güneyinde çifte deprem! Büyüklükleri belli oldu | A Haber muhabiri canlı yayında detayları aktardı
Son dakika haberine göre Yunanistan'ın güney bölgesinde 2 deprem birden yaşandı. Depremlerin büyüklüğü 5,7 ve 5,6 olarak açıklandı. Komşunun başkenti Atina'da da hissedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi geçilmezken, A Haber'in bölgedeki muhabiri Manolis Kostidis detayları canlı yayında açıkladı.
Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Halki adası yakınlarında 29 Mart 2024 Cuma sabahı 5.7 ve 5.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.
ATİNA'DA DA HİSSEDİLDİ
Yunanistan'ın güneyinde, Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin başkent Atina'da da hissedildiği belirtildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelip gelmediği bildirilmedi.
A HABER MUHABİRİ DETAYLARI AKTARDI
A Haber muhabiri Manolis Kostidis detayları aktardı. Kostidis, "Yaklaşık birkaç dakika önce Yunanistan'ın Mora yarımadasının güneybatısında yani Yunanistan'ın Batı kesimlerinde denizin ortasında iki deprem meydana geldi.
5.6 ve 5.7 şiddetinde deprem Atina'da da hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir zarar olduğuna dair bir bilgi yok. Büyük bir korku sardı herkesi. Şu anda artçı deprem olur mu korkusu söz konusu. Hissedilişi yaklaşık 10-12 saniye sürdü. Depremler oldukça şiddetliydi." ifadelerini kullandı.
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