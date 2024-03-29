29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Güney Kore'de toz fırtınası etkili oluyor

Güney Kore'de toz fırtınası etkili oluyor

DÜNYA Pınar Özenç
Giriş Tarihi: 29.03.2024
ABONE OL
Güney Kore’de toz fırtınası etkili oluyor

Güney Kore'de başkent Seul dahil birçok bölgede toz fırtınasının etkili olduğu bildirildi. Ülkenin büyük bölümünde öğleden sonra aralıklı yağmur görüleceği, sarı tozla karışık yağmura yakalanılmaması uyarısı yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA