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Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 Filistinli şehit oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Katil İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarında 13 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı. Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.

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