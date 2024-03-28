Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den flaş F-16 açıklaması! Açık açık tehdit etti: Vururuz

"RUSYA SADECE RUSLARINDIR AÇIKLAMALARI BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Bazı şovenistlerin "Rusya sadece Ruslarındır" şeklindeki açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Putin, her yerde ve her toplumda böyle insanların olduğunu dile getirdi.

Bu tip söylemleri dile getirmeden önce dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Putin, "Rusya'nın sadece Ruslar için olduğunu söylediklerinde endişeye kapılıyorum. Ülke topraklarında 190 etnik grubun yaşadığını ve bazı milletlerin milyonlarca kişi tarafından temsil edildiğini aklımızda tutarsak, burada herkesin yabancı olduğu yönündeki bu yıkıcı düşünceleri hayata geçirmeye başladığımız andan itibaren ülkeyi yok edeceğiz ve asıl kurbanlar Rus halkı olacak." şeklinde konuştu.