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Galaksimizdeki kara deliğin yeni görüntüsü yayınlandı!

DÜNYA İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Galaksimizdeki kara deliğin yeni görüntüsü yayınlandı!

Bilim insanları galaksimizin ortasındaki kara deliğin şaşırtıcı yeni görüntüsünü ortaya çıkardı. Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti.

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