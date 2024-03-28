28 Mart 2024, Perşembe
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Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçları açıklandı

DÜNYA Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Senegal’de cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçları açıklandı

Senegal'de 24 Mart’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, Bassirou Diomaye Faye oyların yüzde 54,2’sini alarak ilk turdaki zaferini kesinleştirdi.

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