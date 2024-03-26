ABD’de gemi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı! İşte Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılma anı...

HASAR HENÜZ BİLİNMİYOR

Geminin tipini veya köprüye ne zaman çarptığını belirtmedi.

Interstate 695'in bir parçası olan köprüdeki hasarın boyutu henüz belli olmazken, ne Baltimore Polisi ne de Maryland Liman İdaresi yorum taleplerine yanıt verdi. Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott'ın ofisi de olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.