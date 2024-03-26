ABD'de gemi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı! İşte Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılma anı...
ABD'nin Baltimore bölgesindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan bir kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarpıp yıktı. Yabancı kaynaklara göre köprü çöktüğünde 7 inşaat işçisi ve 4 sivil köprüde bulunuyordu.
Francis Scott Key Köprüsü'nde meydana gelen kaza, Baltimore'daki Sahil Güvenlik'te birinci sınıf astsubay olan Matthew West tarafından doğrulandı.
HASAR HENÜZ BİLİNMİYOR
Geminin tipini veya köprüye ne zaman çarptığını belirtmedi.
Interstate 695'in bir parçası olan köprüdeki hasarın boyutu henüz belli olmazken, ne Baltimore Polisi ne de Maryland Liman İdaresi yorum taleplerine yanıt verdi. Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott'ın ofisi de olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
SİNGAPUR BANDRALI KARGO GEMİSİ
Sahil Güvenlik yetkilisi Matthew West, Singapur bayraklı kargo gemisi Dali'nin Interstate 695'in bir parçası olan köprüye çarptığını söyledi. Dali'nin 348 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.
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