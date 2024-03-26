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Brezilya'da toprak kayması! Ölü sayısı yükseliyor

DÜNYA Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Brezilya’da toprak kayması! Ölü sayısı yükseliyor

Brezilya'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

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