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İsrail'in, Gazze'deki 40 esire karşılık 700'ü aşkın Filistinli mahkumu serbest bırakacağı iddia edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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İsrail’in, Gazze’deki 40 esire karşılık 700’ü aşkın Filistinli mahkumu serbest bırakacağı iddia edildi

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yapılan dolaylı müzakerelerde İsrail'in Gazze'deki 40 İsrailli esir karşılığında 700'ü aşkın Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul ettiği iddia edildi.

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