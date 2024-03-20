Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye "dokunulmazlık" savunması: "Başkanların dokunulmazlığı var"

Muhafazakar yargıçların liberal yargıçlara karşı 6-3 üstünlüğünün bulunduğu Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın dokunulmaz olup olmadığı ile ilgili davada sözlü ifadeleri 25 Nisan'da alması bekleniyor.

Eski Başkan Trump hakkında, 2020 yılında kaybettiği başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalar ve 6 Ocak'taki Kongre baskını gerekçeleriyle çeşitli davalar açılmış, Trump ise eski başkan olarak dokunulmazlığı ile ilgili davayı Yüksek Mahkeme'ye kadar taşımıştı.