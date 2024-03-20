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Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye "dokunulmazlık" savunması: "Başkanların dokunulmazlığı var"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2024 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
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Trump’tan Yüksek Mahkeme’ye dokunulmazlık savunması: Başkanların dokunulmazlığı var

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddialarına karşı "dokunulmazlığa" sahip olduğu yönündeki savunmasını içeren dava dosyasını Yüksek Mahkeme'ye sundu. Öte yandan Muhafazakar yargıçların liberal yargıçlara karşı 6-3 üstünlüğünün bulunduğu Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın dokunulmaz olup olmadığı ile ilgili davada sözlü ifadeleri 25 Nisan'da alması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, başkanların dokunulmazlığa sahip olduklarının tescil edilmesini talep ettikleri yazılı savunmayı Yüksek Mahkeme'ye sundu.

Dava dosyasında Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynadığı iddialarıyla beraber yargılanması gerektiği şeklindeki hukuki tezleri reddederek, "başkanların dokunulmazlığının" olduğunu savundu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, dosyada, "Bir başkan, görevliyken yaptığı eylemler dolayısıyla görevinden ayrıldıktan sonra cezai soruşturmaya maruz kalırsa, o zaman bu kişi işlev göremez, başkanlık da temel bağımsızlığını koruyamaz." ifadesine yer verildi.

Muhafazakar yargıçların liberal yargıçlara karşı 6-3 üstünlüğünün bulunduğu Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın dokunulmaz olup olmadığı ile ilgili davada sözlü ifadeleri 25 Nisan'da alması bekleniyor.

Eski Başkan Trump hakkında, 2020 yılında kaybettiği başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalar ve 6 Ocak'taki Kongre baskını gerekçeleriyle çeşitli davalar açılmış, Trump ise eski başkan olarak dokunulmazlığı ile ilgili davayı Yüksek Mahkeme'ye kadar taşımıştı.

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