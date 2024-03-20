İsrail'de muhalefet lideri Lapid'den katil Bibi'ye ayar: "Ülkenin dış ilişkileri ihmalkar hükümet yüzünden çöküyor"

KANADA İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA SON VERECEK

Toronto Star gazetesine dün konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" söylemişti.

Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Bakan Joly, yapılan bu değişikliğin "sembolik kalmayacağını", önemli olduğunu vurgulamıştı.