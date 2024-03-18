Gazze’de felaket düzeyinde açlık krizi! BM’den işgalci İsrail’e uyarı

Bir diğer BM kuruluşu Dünya Gıda Programının (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de insanlar şu anda açlıktan ölüyor. Bu insan yapımı açlık ve yetersiz beslenme krizinin Gazze'yi etkileme hızı dehşet verici. Kıtlığı önlemek için çok küçük bir pencere kaldı ve bunu yapabilmek için kuzeye acil ve tam erişime ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

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