Gazze'de felaket düzeyinde açlık krizi! BM'den işgalci İsrail'e uyarı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insan yapımı bir felaket" diye tanımladığı Gazze'deki duruma ilişkin, halkın yarısının açlıkla karşı karşıya kaldığını, bunun şimdiye kadar dünyadaki en yüksek sayı olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında gazetecilere açıklama yaptı.
Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin son raporun sivillere yönelik sahadaki koşullar hakkında dehşet verici bilgiler içerdiğine dikkati çeken Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının gıda kaynaklarını tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Guterres, "Gazze'deki Filistinliler korkunç düzeyde açlık ve acı çekiyor. IPC'ye göre, bu şimdiye kadar herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısıdır. Bu tamamen insan yapımı bir felaket ve rapor bunun durdurulabileceğini açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu raporun, Gazze'de acil insani ateşkes ihtiyacına işaret ettiğini kaydeden Genel Sekreter, İsrailli yetkililere, "Gazze genelinde insani yardımlara tam ve sınırsız erişim sağlamaları ve uluslararası topluma da BM'nin insani çabalarına tam destek vermeleri" çağrısında bulundu.
Guterres, "Düşünülmeyecek, kabul edilemez ve haklı gösterilemeyecek olanın önüne geçmek için hemen harekete geçmeliyiz." dedi.
BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu bildirilmişti.
Bir diğer BM kuruluşu Dünya Gıda Programının (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de insanlar şu anda açlıktan ölüyor. Bu insan yapımı açlık ve yetersiz beslenme krizinin Gazze'yi etkileme hızı dehşet verici. Kıtlığı önlemek için çok küçük bir pencere kaldı ve bunu yapabilmek için kuzeye acil ve tam erişime ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.
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