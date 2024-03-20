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BAE: Gazze'nin kuzeyine deniz yoluyla ilk yardım ulaştırma operasyonu dün sabah tamamlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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BAE: Gazze’nin kuzeyine deniz yoluyla ilk yardım ulaştırma operasyonu dün sabah tamamlandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyine deniz yoluyla ilk yardım ulaştırma operasyonunun 19 Mart sabahı tamamlandığını duyurdu.

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