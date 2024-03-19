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Katil İsrail'in tarihle örtüşmeyen yalanları! İşgal mahkemesi Filistinlere ait 14 dönümlük araziye el koydu | İsrail neydi, ne oldu?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Katil İsrail’in tarihle örtüşmeyen yalanları! İşgal mahkemesi Filistinlere ait 14 dönümlük araziye el koydu | İsrail neydi, ne oldu?

Katil İsrail, çocuk, kadın veya yaşlı demeden tüm sivilleri hedef alarak katliam yapıyor. İşgalcilerin tarihi gerçeklerle örtüşmeyen Yahudiler Filistin topraklarını satın aldı yalanları patlamaya devam ediyor. İşgal mahkemesi Doğu Kudüs'te üzerinde Filistinlilere ait 3 ev bulunan araziye el koydu.

İsrail'in işgal mahkemesi, soykırım altındaki Doğu Kudüs'te üzerinde Filistinlilere ait 3 ev bulunan araziye el koyma kararı aldığı bildirildi.

Doğu Kudüs sakinlerinden Semih Derviş, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, Doğu Kudüs'te yer alan Gilo Yahudi Yerleşim Birimi sınırlarına girdiği gerekçesiyle arazisine ve evlerine el koyma kararı aldığını söyledi.

FİLİSTİN TOPRAKLARINA EL KOYDULAR

İşgalci İsrail mahkemelerinde yaklaşık 20 yıldan beri verdiği mücadelenin sonunda toprağını ve üzerindeki evlerini kaybettiğini vurgulayan Derviş, "İşgal mahkemesi, bizim 14 dönümden fazla olan araziyi ve yaklaşık 30 kişilik ailemle içinde yaşadığımız 400 metrekarelik 3 evimize el koyma kararı aldı." dedi.

SOYKIRIMCI İSRAİL NEYDİ, NE OLDU?

İşgalci İsrail makamlarının el koyduğu arazide yeni Yahudi yerleşim birimlerini inşa etmeyi ve yol açmayı hedeflediğine dikkati çeken Derviş, söz konusu karardan sonra her an evlerinden zorla çıkarılmayı beklediklerine işaret etti.

Aslında 242 dönüm olan arazilerinin 228 dönümüne 30 Ağustos 1970'te İsrail tarafından el konulduğunu söyleyen Derviş, 242 dönümlük alandan 14 dönümün bugüne kadar ellerinde kaldığını ifade etti.

Derviş, İsrail mahkemesinin ayrıca, kararı kabul etmedikleri gerekçesiyle kendisini 20 bin şekel para cezasına mahkum ettiğini dile getirdi.

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