Katil İsrail’in tarihle örtüşmeyen yalanları! İşgal mahkemesi Filistinlere ait 14 dönümlük araziye el koydu | İsrail neydi, ne oldu?

FİLİSTİN TOPRAKLARINA EL KOYDULAR

İşgalci İsrail mahkemelerinde yaklaşık 20 yıldan beri verdiği mücadelenin sonunda toprağını ve üzerindeki evlerini kaybettiğini vurgulayan Derviş, "İşgal mahkemesi, bizim 14 dönümden fazla olan araziyi ve yaklaşık 30 kişilik ailemle içinde yaşadığımız 400 metrekarelik 3 evimize el koyma kararı aldı." dedi.