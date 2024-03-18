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AB'den işgalci Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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AB’den işgalci Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı!

Son dakika haberi... AB, Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulama kararı aldı.

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