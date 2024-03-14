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Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Karadağ’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Çevre ülkelerden de hissedildi

Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında yerel saatle 04.06'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.

Karadağ Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumu, merkez üssü Niksic'in 32 kilometre kuzeybatısı, Bosna Hersek sınırı yakınındaki Pluzine bölgesi olan depremin büyüklüğünün 5,4 olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Depremin Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.

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