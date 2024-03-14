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Doğu Çin Denizi'nde sular ısınıyor! Japon savaş uçaklarından Çin uçaklarına önleme uçuşu

DÜNYA İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Doğu Çin Denizi’nde sular ısınıyor! Japon savaş uçaklarından Çin uçaklarına önleme uçuşu

Doğu Çin Denizi'nde sular ısınıyor. Japonya'ya ait savaş uçakları, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sular üzerinde, Çin'e ait 3 uçağa karşı önleme uçuşu yaptı.

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