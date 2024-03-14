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ABD’deki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Gazze protestosu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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ABD’deki San Francisco Uluslararası Havalimanı’nda Gazze protestosu

Gazze'de ateşkes talep eden ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına son vermesini isteyen yüzlerce savaş karşıtı, San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan grup, yetkilileri barış için harekete geçmeye çağırdı.

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