Hollanda'da hükümet krizi! Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümeti kuramayınca kapı gözüktü
Sık sık Türkiye’yi hedef alan ve İslamofobik ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, hükümeti kuramaya beceremedi. Wilders, diğer siyasi liderlerin sıcak bakmaması nedeniyle başbakanlık talebinden vazgeçti.
Hollanda'da Ekim ayında yapılan erken genel seçimleri büyük bir farkla kazanan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri İslam ve Türk düşmanı Geert Wilders, diğer siyasi liderlerin sıcak bakmaması nedeniyle Başbakanlık talebinden vazgeçti.
SARI KAFA İÇİN YOLUN SONU!
Sarı kafa Wilders'in yanı sıra, koalisyon önerisinde bulunduğu üç 3 parti liderinin de, görüşmeleri devam eden olası sağ hükümette yer almayacakları bildirildi.
Hollanda'da 22 Ekim'de yapılan erken genel seçimler sonrası, Mark Rutte başkanlığındaki geçici hükümet hala görevine devam ederken, yeni koalisyon arayışları da sürüyor.
İŞTE TÜRK VE İSLAM DÜŞMANI WILDERS'IN ALÇAK PAYLAŞIMLARI
TÜRKLERİ VE İSLAMI HEDEF ALDI
İslam dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan sözleri nedeniyle nisan ayında Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, büyük bir skandala daha imza atmıştı.
KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM
Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullanmıştı.
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