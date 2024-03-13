Hollanda’da hükümet krizi! Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümeti kuramayınca kapı gözüktü

Hollanda'da Ekim ayında yapılan erken genel seçimleri büyük bir farkla kazanan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri İslam ve Türk düşmanı Geert Wilders, diğer siyasi liderlerin sıcak bakmaması nedeniyle Başbakanlık talebinden vazgeçti.