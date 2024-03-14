Beyaz Saray’dan Gazze açıklaması: İnsani kriz dönemi yaşanıyor

Biden'ın İsrail'e yapılan silah yardımlarını kullanarak Gazze'ye daha fazla insani yardıma izin vermesi için niçin baskı yapmadığı şeklindeki soru üzerine de Jean-Pierre, Başkanın 6 haftalık geçici ateşkes ve esirlerin kurtarılması konusunda çalışmasının önemli olduğunu söyledi.