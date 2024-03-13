ABD’li dergiden Türkiye korkusu! Washington Examiner:Türkiye Batı’nın dostu değil

Abdullah Ağar Terör ve Güvenlik Uzmanı

"Batı medyasını takip edenler Türkiye aleyhinde yazılan yazıların dönem dönem azaldığını dönem dönem çoğaldığını görürler. Bu durumda konjonktürden etkileniyor. Amerikan medyasında Türkiye karşıtı eleştiri dozajının azaldığını Alman medyasında ise tam gaz arttığını görüyoruz."

"Amerikan medyası Türkiye'yi eleştirirken belli bir siyasete ve belli bir stratejiye hizmet ediyor. Yakın dönemde gördüğüm Amerika'daki eleştiri dozajının düştüğü. Türkiye ile iş birliği yapma planları var. Küresel hakimiyette Türkiye'nin önemini dönemsel savaşlardaki tavrımızdan anladılar. Bunlardan bir tanesi Ukrayna savaşı.

Türkiye'ye çok baskı var ilişkilerin test edildiği bir dönem içerisindeyiz, Zelensky'nin gelmesi, ABD'nin Türkiye'de 155'lik top mermisi ile angajman geliştirmek başta olmak üzere çok net olarak kendisini gösteriyor. Bu ilişki nereye gidecek? Bunun test edileceği alan Suriye ve Irak'ta ki YPG/PKK terör örgütüne verdikleri destek bir test konusu. Fransa Afrika'dan çıkıyor çıkmak zorunda kaldı diyorlar ama Türkiye emin adımlarla Afrika'ya gidiyor. Afrika'da ki iş birliğimizi Türkiye üzerinden yürütürüz diye çok ciddi yorumlar okuyoruz. Onlar için en önemli jeopolitik mücadele alanları orta Asya ve Orta Asya ile ilgili beklentileri var."