Oscar’da Filistin’e destek! Yakalarına Filistin bayrağı ve ateşkes talep eden rozet taktılar | Ramy Youssef: Çocukları öldürmeyi bırakın

Youssef, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım." dedi.