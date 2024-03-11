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Zulmün gölgesinde Ramazan-ı Şerif! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sağlıkçıların iftar veya sahurda yiyecek yemeği yok

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Zulmün gölgesinde Ramazan-ı Şerif! Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: Sağlıkçıların iftar veya sahurda yiyecek yemeği yok

Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlık çalışanının ramazana iftar veya sahurda yiyecek yemekleri olmadan girdiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, kuzeydeki sağlık çalışanlarının 24 saat görev başında olduğunu ancak yiyecek yemek bulamadığını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının, yetersiz beslenmeden ötürü zayıfladığını aktaran Kudra, Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlıkçının ramazana sahur veya iftar etmeden başlayacağını ifade etti.

Kudra, uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına, sağlık ekiplerinin çalışmalarını yürütebilmeleri için hazır yemek sağlama çağrısında bulundu.

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