Zulmün gölgesinde Ramazan-ı Şerif! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sağlıkçıların iftar veya sahurda yiyecek yemeği yok
DÜNYA ahaber.com.tr
Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlık çalışanının ramazana iftar veya sahurda yiyecek yemekleri olmadan girdiği belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, kuzeydeki sağlık çalışanlarının 24 saat görev başında olduğunu ancak yiyecek yemek bulamadığını dile getirdi.
Sağlık çalışanlarının, yetersiz beslenmeden ötürü zayıfladığını aktaran Kudra, Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlıkçının ramazana sahur veya iftar etmeden başlayacağını ifade etti.
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