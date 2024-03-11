Müslüman düşmanı Fransız Libération Gazetesi'nden alçak karikatür! Filistinlileri hedef aldılar | Tepkiler çığ gibi...
İşgalci İsrail ordusunun yaklaşık 5 aydır insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze'de adeta insanlık dramı yaşanıyor. Katil İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken İslam ve Müslüman karşıtı yayınlarla bilinen Fransız yayın kuruluşu Libération Gazetesi direnişin simgesi Filistinlileri hedef alarak bir alçaklığa imza attı. Libération Gazetesi tarafından yayınlanan “Gazze'de Ramazan" isimli karikatürde açlıktan fareleri kovalayan Filistinli çocuğu annesi "iftar'dan önce olmaz" diyerek azarladığı görülüyor. Yaşanan skandal durumun ardından bir çok vatandaş sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Dalga geçiyorlar yaşamadan gebermeyin" ifadeleri ile ateş püskürdü.
İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor.
Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor.
Katil İsrail'in insani yardım girişini engelleyerek kasıtlı biçimde kıtlığa sürüklediği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde tam anlamıyla bir insani felaket yaşanıyor.
Yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail'in devam eden saldırılarının yanı sıra karşı karşıya bırakıldıkları ciddi gıda ve su kıtlığı nedeniyle hastalıklara karşı da savunmasız bir halde.
Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da da katil İsrail zulmüne devam ediyor. Hatırlanacağı üzere dün (10.03. 2024) terör devleti İsrail polisi, Ramazan ayının ilk teravihini işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen yüzlerce Filistinlinin girişini engelledi, birçoğunu darbetti.
FRANSIZ LİBERATİON GAZETESİ'NDEN ALÇAK KARİKATÜR
Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken İslam ve Müslüman karşıtı yayınlarla bilinen Fransız yayın kuruluşu Libération Gazetesi, direnişin simgesi Filistinlileri hedef alarak "Gazze'de Ramazan" başlıklı alçak bir karikatür yayımladı.
Karikatürde açlıktan fareleri kovalayan Filistinli çocuğu annesi "iftar'dan önce olmaz" diyerek azarladığı görülüyor.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Yaşanan skandal durumun ardından bir çok vatandaş sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Batı hiçbir zaman medeni ve çağdaş olmamıştır " diyerek tepki gösterdi.
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