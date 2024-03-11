BM’den Ramazan-ı Şerif’te de katliamını sürdüren İsrail’e sert tepki: Kabul edilemez

"KADINLAR VE KIZLAR SAVAŞIN EN ÇOK ACI ÇEKERLERİ OLARAK ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini ve kadınlar ile kızların ciddi zarar gördüğünü vurgulayan Guterres, "Kadınlar ve kızlar, erkeklerin başlattıkları savaşın en çok acı çekenleri olarak ön plana çıkıyor." diye konuştu.

Guterres, ramazanın anlayış, tefekkür ve merhamet ayı olduğunu aktararak, "Gazze'de bu kutsal ayda çatışmanın sürüyor olmasını dehşet ve öfkeyle karşılıyorum. Aileler bir yandan İsrail'in bombalarından kaçarken, bir yandan artan açlık karşısında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu, içler acısı ve kabul edilemez." şeklinde konuştu.