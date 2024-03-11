BM'den Ramazan-ı Şerif'te de katliamını sürdüren İsrail'e sert tepki: Kabul edilemez
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayında işgalci İsrail'in bombardımana devam ettiğini belirtterek "Aileler bir yandan İsrail'in bombalarından kaçarken, bir yandan artan açlık karşısında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu, içler acısı ve kabul edilemez." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen BM Kadının Statüsü Komisyonu 68'inci Oturumu'nda konuştu.
"KADINLAR VE KIZLAR SAVAŞIN EN ÇOK ACI ÇEKERLERİ OLARAK ÖN PLANA ÇIKIYOR"
Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini ve kadınlar ile kızların ciddi zarar gördüğünü vurgulayan Guterres, "Kadınlar ve kızlar, erkeklerin başlattıkları savaşın en çok acı çekenleri olarak ön plana çıkıyor." diye konuştu.
Guterres, ramazanın anlayış, tefekkür ve merhamet ayı olduğunu aktararak, "Gazze'de bu kutsal ayda çatışmanın sürüyor olmasını dehşet ve öfkeyle karşılıyorum. Aileler bir yandan İsrail'in bombalarından kaçarken, bir yandan artan açlık karşısında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu, içler acısı ve kabul edilemez." şeklinde konuştu.
ATEŞKES ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Gazze'de acilen ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, "Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde tüm çatışmalarda silahların susması ve barış masasına dönülmesi için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
Guterres, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de öldürülenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.
Kadınların barış inşa süreçlerine ve karar alma mekanizmalarına dahil edilmesinin öneminin altını çizen Guterres, "Kadınların dahil olması barışı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, cinsiyet eşitliği konusunda zorla elde edilen kazanımlarda gerileme olduğuna işaret ederek, özellikle popülistlerin "geleneksel değerlere" dönüş iddialarıyla kadınların temel hak ve özgürlüklerini baltaladığını söyledi.
Yüksek sesle ve açık bir şekilde buna izin verilmeyeceğinin dile getirilmesi gerektiğini ifade eden Gutteres, mevcut finansal sistemin eşitsizliği tetiklediğini dile getirdi.
Guterres, gelişmekte olan ülkelere destek olmak için yıllık 500 milyar dolar teşvik çağrısında bulundu.
BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun değişim için itici güç olduğunu belirten Guterres, yoksulluğu sonlandırmak için birlikte hareket etmek gerektiğine işaret etti.
Guterres, "Bunu da kadın ve kızlara yatırım yaparak, onlara güvenerek ve onlar için her yerde barış ve onur için baskı yaparak yapalım." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
- 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
- Ramazan'da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina'nın Çay Tarifi
- Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!
- Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
- 10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!
- Türkiye'nin İl Haritası Değişiyor! 82-83-84 Plaka Olacak İlçeler Belli Oldu!
- 2024 İstanbul Ramazan İmsakiyesi: Mersin, İzmir İftar ve Sahur Saatleri!