Yıllardan bu yana gelen soykırım! Mescid-i Aksa’ya açılan kapılardan birinin üzerine dikenli tel çektiler

Kudüs Valiliği'nin Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 1967'den beri ilk defa Esbat Kapısını çevreleyen surlara dikenli tel çekildiği kaydedildi.

Bunun tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ifade edilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.