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Yıllardan bu yana gelen soykırım! Mescid-i Aksa'ya açılan kapılardan birinin üzerine dikenli tel çektiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Yıllardan bu yana gelen soykırım! Mescid-i Aksa’ya açılan kapılardan birinin üzerine dikenli tel çektiler

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı bitmek bilmezken, hainlikte sınır tanımayarak Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiler.

İşgalci İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği belirtildi.

Kudüs Valiliği'nin Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 1967'den beri ilk defa Esbat Kapısını çevreleyen surlara dikenli tel çekildiği kaydedildi.

Bunun tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ifade edilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Kudüs Valiliği ayrıca, 275 Yahudi yerleşimcinin, ramazanın ilk gününde İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu. Esbat Kapısı, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girerken kullandığı ana kapılardan biri olma özelliğini taşıyor.

Soykırımcı İsrail'in,1967 yılında Doğu Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe Kapısı'nı kapatmasının ardından Esbat Kapısı'nın önemi daha da arttı.

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